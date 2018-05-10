Merkel ve Macron, İsrail ve İran'a çağrıda bulundular: Gerilimi düşürün

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu

Merkel ve Macron, İsrail ve İran'a çağrıda bulundular: Gerilimi düşürün
Almanya'nın Hollanda Belçika sınır üçgeninde bulunan ve Aachen kentinden düzenlenen Uluslararası Şarlman Ödülü törenine katılarak bu yılki Şarlman ödülüne layık görülen Emmanuel Macron ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, son olarak Suriye'de yaşanan gerginlikle ilgili olarak iki lider ödül töreni öncesi bir araya gelerek Suriye'deki son durumu değerlendirdiler. Her iki lider İsrail'in Suriye’yi hedef alan saldırılarından kaygı duyulduğu, bölgede temkinli olma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu. 

Merkel, Şarlman Ödül töreninde yaptığı konuşmada İsrail ile İran arasında yaşanan durumun son derece karmaşık bir hal aldığını belirterek taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Merkel, "Son saatlerde tırmanan gerilimin durumun savaş veya barış meselesine dönüştüğünü gösterdiğini” söyledi. 

İHA


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