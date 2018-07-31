Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Çetinkaya 2018 yıl sonu gıda enflasyonunu yüzde 7'den yüzde 13 olarak güncellediklerini açıkladı. Çetinkaya 2018 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ise yüzde 13,4 olduğunu açıkladı.

İşte Murat Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları:

*Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazandı

*Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının artmasıyla birlikte bu ülkelere portföy akımlarına bozulma gözlendi

*İkinci çeyrekte kredi standartları da sıkılaştı

KREDİLERİN BÜYÜME HIZI GERİLEDİ

*Kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti

*Enflasyondaki yükseliş alt gruplar genelinde yaygın...

*İktisadi faaliyet ikinci çeyrek itibarıyla dengelenme eğiliminde

*Temmuz Para Politikası Kurulu'nda iç talep koşullarındaki yavaşlama ve para politikasının gecikmeli etkilerini izlemek için politika faizini sabit tuttuk

*Getiri eğrisi negatif eğimle daha sıkı parasal koşullar ima eden görünüm sergiledi

PETROL VE EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

*TL'nin ima edilen oynaklığı nisan dönemine kıyasla belirgin şekilde yükseldi

*TÜFE 2018 ikinci çeyrekte nisan enflasyon raporu öngörüsünün belirgin üzerinde gerçekleşti

*TL'deki değer kaybının yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarındaki artış (tüfe'deki yükselişte) etkili oldu

GIDADAKİ ARTIŞ TAHMİNLERİ AŞTI

*Gıda fiyatlarında tahminlerin üzerindeki yükseliş döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım ürünlerinin fiyatlarındaki olumsuz koşullardan kaynaklandı

*Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil uygulaması bu (enerji) gruptaki enflasyonda olumsuz görünümü sınırladı

*Ekonomide talep ve maliyet baskılarının ötesinde bir fiyat artırma eğilimi oldukça güçlendi

KAMUNUN BÜYÜMEYE ETKİSİ SINIRLI KALDI

*İkinci çeyrekte kamu tüketiminin büyümeye etkisi daha sınırlı kaldı

*İktisadi faaliyet yavaşlayarak dengelenme eğilimine girdi

*Turizmdeki toparlanma güçlü seyrediyor

*thalat fiyatlarındaki yükseliş cari işlemler dengesini olumsuz etkiliyor

PETROL FİYATLARI İÇİN 73 DOLAR BEKLENTİSİ

*Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara güncellendi

Petrol fiyatları tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara güncellendi

*Gıda fiyatları tahmini 2018 için %7'den yüzde 13'e güncellendi

*Gıda fiyatları tahmini 2019 için yüzde 7'den yüzde 10'a güncellendi

*ABD cinsi ithalat fiyatlarında yıllık artış oranı varsayımını yukarı revize ettik

*Risk primi ve belirsizlik algılamalaarında kademeli iyileşme öngörüyoruz

*Enflasyon hedeflere kademeli yakınsayacak

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 13.4

*Enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası %13.4 olarak tahmin edildi

*Enflasyonun 2019 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.3 olarak tahmin edildi

*Enfalsyon 2020 sonunda %6.7'ye geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin edilmekte

*Para politikasında sıkı duruş uzun süre korunacak