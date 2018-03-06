Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Merkez Bankası önünde şüpheli çanta paniği

Merkez Bankası binası önündeki süs havuzuna bırakılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı

Merkez Bankası önünde şüpheli çanta paniği
Olay, saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerindeki Merkez Bankası ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında bulunan süs havuzuna bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli çantanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken polisler, bir süreliğine Merkez Bankasına giriş çıkışları kapattıktan sonra bomba imha uzmanlarından yardım talep etti.

Uzman ekipler uzaktan kumanda ile patlatılma ihtimaline karşılık jammer sinyal kesici kurduktan sonra özel kıyafetlerini giydi. 


'INSTAGRAM FOTOĞRAFI ÇEKMİYORUZ'

                                                                                                                                  
Ekipler, meraklı gözlerle çalışmaları izleyen vatandaşlara, 'Kontrollü patlama olacak lütfen herkes içeri girsin ve uzak dursun', 'Instagram fotoğrafı çekmiyoruz', 'Oyun oynamıyoruz'  uyarısını yaptıktan sonra çantaya yaklaştı ve fünyeyi kurdu.



Son kez vatandaşları uyaran uzman ekipler, vatandaşlar uzaklaştıktan sonra çantayı kurdukları fünyeyle patlattı. Patlatılan çantadan kağıtlar ve bir kişiye ait fotoğraf çıktı. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aziz Yıldırım'dan o iddia hakkında açıklama!

Aziz Yıldırım'dan o iddia hakkında açıklama!
NTV Spor ne zaman kapanacak? Tarih belli oldu

NTV Spor ne zaman kapanacak? Tarih belli oldu
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan şok açıklama: İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan şok açıklama: İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir
Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?

Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?
Galatasaray Odeabank'ta kriz!

Galatasaray Odeabank'ta kriz!
Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Bursaspor'dan Cenk Ergün'e sürpriz teklif!

Bursaspor'dan Cenk Ergün'e sürpriz teklif!
Son dakika! Ricardo Quaresma'ya ağır ceza!

Son dakika! Ricardo Quaresma'ya ağır ceza!
Ryan Babel bedavaya geldi, Beşiktaş'ı taşıyor!

Ryan Babel bedavaya geldi, Beşiktaş'ı taşıyor!
Roger Federer bu kez Afrika için kazandı

Roger Federer bu kez Afrika için kazandı
Semih Kaya'nın teknik direktörü görevden alındı

Semih Kaya'nın teknik direktörü görevden alındı