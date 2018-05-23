Toplantı sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK)'ndan şu açıklama yapıldı:

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

23 Mayıs 2018 Tarihli PPK Kararı: Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltilmiştir.

Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır.

Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandığı bildirildi. 4.83 seviyesinde seyreden dolar, toplantı haberinin ardından 4.65'lere kadar geriledi.

ZEYBEKCİ'DEN AÇIKLAMA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki hareketlilikle ilgili olarak, "Mali disiplinden ödün verilmeyecek. Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanıyor. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam" demişti.

BİR AÇIKLAMA DA BOZDAĞ'DAN

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da döviz kurlarındaki dalgalanmayı değerlendirdi. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır."



