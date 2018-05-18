Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklentisini açıkladı

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07'ye yükseldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,62 iken, bu anket döneminde yüzde 10,15 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,63 ve yüzde 8,98 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,76 iken, bu anket döneminde yüzde 0,99 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,49 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,44 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 53.5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 53,5 milyar ABD Doları'na yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 49,0 milyar ABD Doları ve 51,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.