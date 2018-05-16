Merkez Bankası'ndan dolardaki harekete ilişkin açıklama
Merkez Bankası, son dönemde piyasada döviz kurları üzerinde görülen hareketlenmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek
TCMB doların 4.50'yi aşmasının ardından açıklama yaptı.
Açıklamada "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır." denildi.
Açıklama sonrası dolar tarihi zirve seviyelerden 4.46'lara geriledi.
Öte yandan Merkez Bankası Başkanı bugün AK Parti Genel Merkezi`'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek