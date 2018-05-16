Merkez Bankası'ndan dolardaki harekete ilişkin açıklama Merkez Bankası, son dönemde piyasada döviz kurları üzerinde görülen hareketlenmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek