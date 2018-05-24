TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadele için tüm adımları bağımsız bir şekilde atması gerektiğini belirterek dün gerçekleşen faiz artışıyla herkesin rahatladığını söyledi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de "Dün MB tarafından atılan adım son iki haftadır yaşanan süreçte bir miktar rahatlık sağladı" dedi. Merkez Bankası dün geç likidite penceresi borç verme faiz oranında 300 baz puan artışa giderek yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltmişti.

"EKONOMİDE İSTİKRAR SAĞLANMALI"

Tuncay Özilhan, ekonomide birinci önceliğin makro ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi. Özilhan'ın ardından kürsüye gelen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de "Dün MB tarafından atılan adım son iki haftadır yaşanan süreçte bir miktar rahatlık sağladı. Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin ahenk içinde politika yapmasını bekliyoruz" dedi.

EROL BİLECİK: EKONOMİMİZE OLAN GÜVENİ YENİDEN SAĞLAMALIYIZ

"Yüksek büyüme ile ekonominin tekerleri hızlı dönüyor ama yüksek cari açık ve enflasyon ile patinaj yapıyoruz. Şu anda yaşadığımız durum budur" diyen Bilecik, "Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor, aksi halde ekonomimiz sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.



















