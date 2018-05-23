Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümetin, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankasının dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdüreceğini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, para politikası güvenilirliğini yeniden sağlamanın ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmanın tam zamanı olduğunu vurguladı.

'GEÇMİŞTEKİ SORUNLARI ÇÖZDÜK, YİNE YAPABİLİRİZ'

Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Komitesi üyelerinin Türk lirasındaki düşüşü durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları her adımı desteklediğini kaydeden Şimşek, "Hükümet, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankasının dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdürme, makro ihtiyati tedbirler dahil yapısal reformları hızlandırma amacına bağlı kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarından hiçbiri çözülemez değil. Geçmişte sorunları çözdük, yine yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ'DEN FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda Merkez Bankası'nın GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi.





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