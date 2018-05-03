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Mermeri de 'milli' yapın

Mermerciler, enerji ve teknolojide yapılan millileşme hamlesini kendi sektörlerinde de görmek istiyor. Pazarın önemli temsilcilerinden Zuhal Mansfield "Taşımızla övünüyoruz ama kamuda bile yerli mermer kullanılmıyor. 3'ncü havalimanında Çin ürünleri var" dedi

03 Mayıs 2018, Perşembe 15:03
Mermeri de 'milli' yapın
Murat GÜLDEREN / Posta 

Yüksek kaliteye rağmen yıllardır büyüyemeyen mermer sektörü hükümete Milli'lik çağrısı yaptı. İstanbul Mermerciler Derneği Başkanı Zuhal Mansfield, "Eneri ve teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda yapılan Millileşme hamlesi bize neden sıçramıyor. Yerli ürünlerimizi kendimiz kullanmazken yabancılara nasıl satacağız?" dedi.
 

İTALYA ÖRNEĞİ 
 

Posta'ya konuşan Zuhal Mansfield görkemiyle dünyaya örnek olan 3'ncü havalimanında bile yerli mermer tercih edilmediğinden yakınarak şöyle devam etti: "Orada başta Çin olmak üzere yabancı ürünler kullanıldı. Bu da kendi ürünlerimizde samimi olmadığımızı gösteriyor. İtalya'ya ya da İspanya'ya gidin orada o bölgenin taşları üzerinde yürürsünüz."    
 

YEŞİL SERTİFİKA 

 
Yerli mermer kullanıldığında dış açığın ciddi oranda kapanacağına vurgu yapan Zuhal Mansfield, şu öneride bulundu: "Mermer, ekolojik bir malzeme olduğu için bir binada ne kadar çok kullanılırsa 'Yeşil Bina Sertifikası' almak da o kadar kolaylaşır. Bizde de bir binada yüzde 30 mermer kullanıldığında ona yeşil sertifikası verilmeli. Ayrıca bu tür yapılar için müteahhide ÖTV ve KDV indirimi sağlanmalı."  
 

GERİ KALIYORUZ 

 
Mevcut durumda ucuz işçilikte Çin ve Hindistan'a, enerjide İran'a teknolojide İspanya ve İtalya'ya karşı zayıf durumda kaldıklarını ifade eden Zuhal Mansfield "İşletmelerimizin öz sermayeleri kısıtlı. Çoğumuz aile firmasıyız. Teşviklerden yararlanamıyoruz. Ulusal ve uluslararası lobilerde pasif kalıyoruz. Ürünün dış pazarlarda tanıtımı devlet politikasıdır" dedi.


ÇİN'E İŞİ BEN ÖĞRETTİM 

 
Tam 11 yıl Çin'de yaşadığını ve oranın mermer pazarını kendisinin kurduğunu anlatan Zuhal Mansfield, şu bilgileri verdi: "O zaman Çin hükümeti Türkiye'den çok büyük miktarda mermerlerin girişini gördü ve politikasını değiştirdi. Hemen yatırım teşviklerine geçtiler ve işlenmiş malzemelerin gümrük vergilerini artırdılar. Böylece oradaki fabrika yatırımları arttı, bizden sadece hammadde aldılar."
 

AMERİKA'DA ELAZIĞ TAŞI

 
Zuhal Mansfield, bir dönem Beyaz Saray'da Elazığ Vişne Taşı kullanıldığına dikkat çekerek "Açıklamalar hep bu taşın önünde yapılırdı ve o taşımızda talep patlaması yaşandı. Bizim siyasilerimiz de uluslar arası beyanlarda kendi rengarenk mermerlerimizin önünde açıklamalarını yapsınlar. Bu bile büyük reklam olur" sözlerinde bulundu.
 

 DOSYAMIZ BEKLİYOR

 
2015'te ekonomi çok iyi giderken sektör olarak teşvik başvurularında bulunduklarını anlatan Zuhal Mansfield "Dosyaların hazırlanması 8 ayı buldu. Sonra 15 Temmuz (hain darbe girişimi) yaşanınca kalkınma ajansları teşviği durmak zorunda kaldı. Sonra o dosyalar tekrar devreye aldığında da bu sefer bir ekonomik belirsizlik oldu, dövizle birlikte demir, elektrik ve işçilik maliyetleri arttı" dedi. 

 

O TEŞVİK VERİLSİN

 
Zuhal Mansfield şöyle devam etti: "Aradan 1.5 yıl geçmişti. Yani bizim dosyada belirttiğimiz rakamlar yaklaşık yüzde 20'lik bir farklılık gösterdi. Diyoruz ki 2015'te verilmiş dosyalar, bu yatırımdan vazgeçenlere yeniden sunulsun. Ben eminin yüzde 50'si yeniden yapmak isteyecektir. Böylelikle yeniden dosya açmaya gerek olmayacak ve ilerleme çok daha hızlı sağlanacaktır." 
Zuhal Mansfield sektörde çok fazla kadın istihdamı sağlandığına da dikkat çekerek "Benim fabrikamda çalışanların yarısı kadın. İşin mutfağında onlar var. Ağır işler teknolojide" dedi.
 


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