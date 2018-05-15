MER’S: Moda mücevherinin öncüsü!

Moda ve mücevher severlerin ortak buluşma adresi olan MER’S, efsanevi Kapalıçarşı mirasından ilham alarak, zamansız tasarımlarıyla zarafetin hikayesini anlatıyor.

MER’S, bünyesindeki değerli maden ustaları ile yarattığı kaliteli ve lüks işçiliğiyle dünyada adından söz ettirirken; Türkiye ve dünyaya da ulaşılabilir lüks takı konusunda öncülük ediyor. Marka, yeni nesil mücevher konseptiyle doğal ve yarı değerli taşları gümüşle buluşturarak, feminen gücü ortaya çıkarıyor.

GÖZ ALICI ŞIKLIK

Sadece bir takı değil, aynı zamanda birer hikaye vadeden MER’S gümüş hem günlük hayatta hem de özel günlerinizde kullanabileceğiniz ürünlerle zevkinize ve kişisel özelliklerinize göre şekillendirebileceğiniz alternatifler sunuyor.

Doğanın her noktasından ilham alarak oluşan MER’S modelleri, modayı yansıtan davetkar tasarımlarıyla; birbirinden mutlaka bir farklılığı olan, bir başkasında görülmesi zor takı modası deneyimi yaşatıyor.



