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Mersin'de 6 günlük bebeği otoparka bıraktılar

Mersin’de dün otoparkta bir bankta battaniyeye sarılı bebek bulundu

17 Ocak 2018, Çarşamba 08:11
Mersin'de 6 günlük bebeği otoparka bıraktılar
Yanındaki notta 10 Ocak 2018’de doğduğu, adının Muhammed Dellah olduğu yazılıydı. Hastaneye götürülen erkek bebeğin durumu iyi. Güvenlik kameralarından bebeğin anne-babası belirlendi.


AİLESİ BULUNDU


Mersin’in Erdemli ilçesinde, otoparka terk edilen bir haftalık kız bebekle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bebeğin annesinin Suriye uyruklu E.D. (24), babasının ise H.D. (40) olduğu saptadı. 10 Ocak’ta Silifke Devlet Hastenesi’nde dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin anne ve babası, Silifke’de yakalandı.



Gözaltına alınan çift, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


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