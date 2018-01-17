Mersin'de 6 günlük bebeği otoparka bıraktılar



AİLESİ BULUNDU

İdil Janet Demiray

Yanındaki notta 10 Ocak 2018’de doğduğu, adının Muhammed Dellah olduğu yazılıydı. Hastaneye götürülen erkek bebeğin durumu iyi. Güvenlik kameralarından bebeğin anne-babası belirlendi.Mersin’in Erdemli ilçesinde, otoparka terk edilen bir haftalık kız bebekle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bebeğin annesinin Suriye uyruklu E.D. (24), babasının ise H.D. (40) olduğu saptadı. 10 Ocak’ta Silifke Devlet Hastenesi’nde dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin anne ve babası, Silifke’de yakalandı.Gözaltına alınan çift, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.