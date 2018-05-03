Mersin’de bir apartmanda korkutan patlama: 1 yaralı

Mersin'de bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı

03 Mayıs 2018, Perşembe 00:22
Mersin’de bir apartmanda korkutan patlama: 1 yaralı
Merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanın en üst katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası evde yangın çıkarken, çevredekiler de korku dolu anlar yaşadı. Patlamanın etkisiyle ev harabeye dönerken, eşyalar alev aldı.


YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ


Patlama sırasında evde bulunan bir kadın, el ve ayaklarından yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti.

Yaralı genç kadına sağlık ekipleri müdahalede bulunduktan sonra, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın kaynağı araştırılıyor.

DHA


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