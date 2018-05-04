Mersin'de boya yüklü kamyon devrildi

Mersin'de boya yüklü kamyonun devrilmesi sonucu otoyol beyaza boyandı.
 

Mersin'de boya yüklü kamyon devrildi
Otoyolda Silifke yönüne giden E.Ö'nün kullandığı 33 ATL 38 plakalı  kamyon, Çeşmeli mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Etrafa saçılan boya yüklü kovalardan dökülen boyalar nedeniyle otoyol  beyaza boyandı. Dökülen boyalar, yaklaşık bir kilometre boyunca refüjden aktı.

Çalışmalar yüzünden otoyolun Silifke istikameti tamamen, Adana yönünde  ise bir şeridi trafiğe kapatıldı. Çekicinin halatı kopunca kamyonu kaldırma  girişimi başarısız oldu, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.


Otoyol yeniden ulaşıma açılırken kaza yerine başka bir vinç  yönlendirildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar
Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü

Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü
12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
43 kişi ölümden döndü

43 kişi ölümden döndü

3 katlı ahşap bina alev alev yandı

3 katlı ahşap bina alev alev yandı