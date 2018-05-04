Mersin'de boya yüklü kamyon devrildi

Büşra Kamış

Otoyolda Silifke yönüne giden E.Ö'nün kullandığı 33 ATL 38 plakalı kamyon, Çeşmeli mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.Etrafa saçılan boya yüklü kovalardan dökülen boyalar nedeniyle otoyol beyaza boyandı. Dökülen boyalar, yaklaşık bir kilometre boyunca refüjden aktı.Çalışmalar yüzünden otoyolun Silifke istikameti tamamen, Adana yönünde ise bir şeridi trafiğe kapatıldı. Çekicinin halatı kopunca kamyonu kaldırma girişimi başarısız oldu, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.Otoyol yeniden ulaşıma açılırken kaza yerine başka bir vinç yönlendirildi.