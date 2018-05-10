Mersin'de karısı öğrenmesin diye sevgilisi ve annesini öldürdü

Mersin'de geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşadıkları evde vahşice öldürülen Suriyeli anne - kızın katil zanlısı 8 aylık çalışma sonucunda yakalandı. Suriyeli cinayet zanlısının öldürülen kızın sevgilisi olduğu, karısının ilişkisini öğrenmesinden korktuğu için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Mersin'de karısı öğrenmesin diye sevgilisi ve annesini öldürdü
29 Ağustos 2017 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten eve dönen Suriyeli baba, eşi Ayşa Cuma (42) ile kızı Uvfa Naasan'ı (19) bıçaklanarak vahşice öldürülmüş halde buldu. Olayın ardından 60'ın üzerinde bıçak darbesi alan anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almış, ancak emniyette ifadelerinin ardından şahıslar serbest bırakılmıştı.


Ayşa Cuma

Cinayetin peşini bırakmayan Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 kişilik özel bir ekiple aylar süren araştırma sonunda katil zanlısını tespit etti. 8 ay boyunca anne ve kızın cinayet zanlısını veya zanlılarını bulmak için çalışma yürüten özel ekip, aile ile sık sık görüşen ve olay sırasında da ifadesine başvurduğu Suriye uyruklu Şevket K.'yı takibe aldı.


Uvfa Naasan


Şevket K.'nın olayın ardından bir süre sonra Mersin'i terk ettiğini, telefonunu değiştirdiğini tespit eden polis, şahsı yakalamak için birçok ilde arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Gaziantep'te olduğunu belirleyen polis, dün akşam saatlerinde zanlının çalıştığı adrese operasyon düzenledi. Cinayet şüphelisi, 1,5 kilometrelik kovalamaca sonunda kıskıvrak yakaladı. 



Gece saatlerinde Mersin'e getirilen zanlının ifadesinde cinayeti kabul ettiği, öldürülen genç kızla sevgili olduğunu, karısının durumu öğrenmesinden korktuğu için cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.


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