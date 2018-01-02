Mersin'de korkunç cinayet: 17 yaşındaki kız arkadaşını göğsünden bıçakladı



MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞI

İdil Janet Demiray

Meslek yüksekokulunda 1’inci sınıf öğrencisi olan Furkan K. yaşadığı öğrenci evinde sevgilisiyle tartıştı. Göğsünden bıçakladığı Ayten Keklik’i yastıkla boğup öldüren Furkan K. boynunu ve bileklerini bıçakla keserek intihara kalkıştı.Gürültüleri duyan diğer öğrencilerin ihbarıyla gelen polis, liseli kızın cansız bedenini buldu. Furkan K.’nın da tedavisi sürüyor.Ayten Keklik’in cenazesini almak için Burdur’a giden annesi Huriye ve babası Erdinç Keklik morg önünde beklerken “Cenazene bakmaya mı gelecektik yavrum? Melek kızımız artık yok” diyerek gözyaşı döktü.