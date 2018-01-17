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Mersin'de korkunç olay! 8 aylık bebeğini öldürüp, intihara kalkıştı  

Mersin'in Mut ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Ayşe Tufan 8 aylık kızının boğazını keserek öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Mersin'de korkunç olay! 8 aylık bebeğini öldürüp, intihara kalkıştı  
Mut'ta yaşayan ve eşiyle sorunları olan 4 çocuk annesi Ayşe Tufan, bir süre önce 8 aylık kızı Firdevs'i de yanına alarak evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti.


ÖNCE BEBEĞİNİN SONRA DA KENDİSİNİN BOĞAZINI KESTİ


Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tufan, bugün akşam saatlerinde kızı Firdevs'in boğazını keserek öldürdü. Ayşe Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Komşusunu ziyarete giden Tufan'ın annesi Ayşe Karayer, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.


 

KIZI VE TORUNUNU KANLAR İÇİNDE BULDU


Kızı ve torununu kanlar içinde bulunca şoka giren Karayer, komşularını ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Firdevs bebeğin öldüğü belirlendi. Çok kan kaybeden Ayşe Turan, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tufan, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

Firdevs bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından ardından morga kaldırıldı.




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