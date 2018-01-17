Mersin'de korkunç olay! 8 aylık bebeğini öldürüp, intihara kalkıştı  



ÖNCE BEBEĞİNİN SONRA DA KENDİSİNİN BOĞAZINI KESTİ

KIZI VE TORUNUNU KANLAR İÇİNDE BULDU

Gizem Yetil

Mut'ta yaşayan ve eşiyle sorunları olan 4 çocuk annesi, bir süre önce 8 aylık kızı Firdevs'i de yanına alarak evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti.Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tufan, bugün akşam saatlerinde kızı Firdevs'in boğazını keserek öldürdü. Ayşe Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Komşusunu ziyarete giden Tufan'ın annesi Ayşe Karayer, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.Kızı ve torununu kanlar içinde bulunca şoka giren Karayer, komşularını ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Firdevs bebeğin öldüğü belirlendi. Çok kan kaybeden Ayşe Turan, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tufan, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.Firdevs bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından ardından morga kaldırıldı.