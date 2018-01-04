Mersin'de okullar yarın tatil

'5 OCAK 2018 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL'

Son dakika! Adana Valiliği'nden flaş sel uyarısı

Adana'da araçlar suya gömüldü

Mine Bozkurt

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Ocak günü gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 5 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin bir günlük idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.