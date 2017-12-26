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Mersin'de sakat bırakan ortağını öldürttü iddiası!

Mersin’in Anamur ilçesinde evinin önünde öldürülen Veysel Meşe’nin (46) katil şüphelisinin, ambulans sürücüsü Ayhan S. (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ayhan S., cinayeti, daha önce Meşe’nin silahla vurdurup bacağının kesilmesine neden olduğu amcası Nevzat S.’nin (49) azmettirdiğini ileri sürdü. Veysel Meşe ile Nevzat S.’nin ortak gazino işlettiği öğrenildi

Mersin'de sakat bırakan ortağını öldürttü iddiası!
İskele Mahallesi’nde geçen 20 Ekim’de meydana gelen olayda, evine gelen Veysel Meşe, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürüldü.

Soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi.


Ayhan S.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ


Yapılan inceleme ve elde edilen bilgiler doğrultusunda cinayet şüphelisi olduğu belirlenen 112 Acil merkezinde ambulans sürücüsü Ayhan S. gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ayhan S., kendisini amcası Nevzat S.’nin azmettirdiğini, olay yerine ise arkadaşı Lokman K.’nin (37) getirip götürdüğünü anlattı.

Nevzat S.

BORÇ NEDENİYLE VURDURDUĞU BELİRLENDİ


Veysel Meşe’nin birlikte gazino işletmeciliği yaptığı arkadaşı Nevzat S.’yi aralarındaki borç-alacak meselesi yüzünden vurdurduğu, bu yüzden Nevzat S.’nin sol bacağının kesildiği belirlendi. Şüphelinin ifadelerinin ardından Nevzat S. ile Lokman K. de gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Lokman K.

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