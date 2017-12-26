Mersin'de sakat bırakan ortağını öldürttü iddiası!



Ayhan S.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Nevzat S.

BORÇ NEDENİYLE VURDURDUĞU BELİRLENDİ

Lokman K.

Haber Merkezi

İskele Mahallesi’nde geçen 20 Ekim’de meydana gelen olayda, evine gelen Veysel Meşe, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürüldü.Soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi.Yapılan inceleme ve elde edilen bilgiler doğrultusunda cinayet şüphelisi olduğu belirlenen 112 Acil merkezinde ambulans sürücüsü Ayhan S. gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ayhan S., kendisini amcası Nevzat S.’nin azmettirdiğini, olay yerine ise arkadaşı Lokman K.’nin (37) getirip götürdüğünü anlattı.Veysel Meşe’nin birlikte gazino işletmeciliği yaptığı arkadaşı Nevzat S.’yi aralarındaki borç-alacak meselesi yüzünden vurdurduğu, bu yüzden Nevzat S.’nin sol bacağının kesildiği belirlendi. Şüphelinin ifadelerinin ardından Nevzat S. ile Lokman K. de gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.