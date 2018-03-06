Mersin'de ünlü iş adamı evinin önünde öldürüldü

Mersin'de bir iş adamı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mersin'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamının katil zanlısı oğlu yakalandı.

06 Mart 2018, Salı 07:07
Mersin'de ünlü iş adamı evinin önünde öldürüldü
Mahmut Alaca, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Marina Sitesi'ndeki evinden çıktığı sırada olay yerine ticari taksi ile gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.


YAYA OLARAK KAÇTI


Vücuduna en az 3 kurşun isabet eden Alaca olay yerinde hayatını kaybederken, silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulunurken, iş adamının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Önceki dönemlerde Mersin Sanayici ve İşadamları Derneğinin yönetiminde de yer alan Mahmut Alaca'nın öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürüyor.


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