Mersin'de uzman çavuş aracında başından vurulmuş olarak bulundu

Serap Belovacıklı

Olay, Taşucu Mahallesi’ndeki Medmar Mermer Ocağı civarında meydana geldi. Taşucu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Okan K., ormanlık arazideki bir mermer ocağının yakınında park ettiği otomobilinin içinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Okan K.’nın başında mermi giriş çıkışı tespit edildi. Uzman Çavuş’un tabancası da aracının içinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzman Çavuş Okan K.’nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsinin ardından Okan K.’nın cenazesi memleketi Edirne’in Keşan ilçesine bağlı Akhoca köyüne götürüleceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.