Mersin yaylalarında kar seferberliği! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

KAR YÜKSEKLİĞİ 1 METREYİ AŞTI

Senim Tanay

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri Arslanköy, Kavaklıpınar, Tırtar, Ayvagediği, Gözne Mahalleleri ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya çalıştı.Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede ekipler, yolda kalan ve hasta olan vatandaşlar ile yaylalarda konaklayan Yörüklere de yardım etti.Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "dedi.