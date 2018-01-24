Mersin yaylalarında kar seferberliği! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri Arslanköy, Kavaklıpınar, Tırtar, Ayvagediği, Gözne Mahalleleri ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya çalıştı.
KAR YÜKSEKLİĞİ 1 METREYİ AŞTI
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede ekipler, yolda kalan ve hasta olan vatandaşlar ile yaylalarda konaklayan Yörüklere de yardım etti.
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Kar yağışının etkili olması nedeniyle ekiplerimiz, ana yollar başta olmak üzere ara sokaklar ile sorun tespit ettikleri bölgelere de teknik araçlarla anında intikal ederek gerekli çalışmaları en hızlı bir şekilde yürütüyor"
dedi.
Senim Tanay