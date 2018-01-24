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Mersin yaylalarında kar seferberliği! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Mersin'in merkez Toroslar ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri mücadele çalışmalarını başlattı

24 Ocak 2018, Çarşamba 12:34
Mersin yaylalarında kar seferberliği! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri Arslanköy, Kavaklıpınar, Tırtar, Ayvagediği, Gözne Mahalleleri ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya çalıştı.

KAR YÜKSEKLİĞİ 1 METREYİ AŞTI

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede ekipler, yolda kalan ve hasta olan vatandaşlar ile yaylalarda konaklayan Yörüklere de yardım etti.



Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Kar yağışının etkili olması nedeniyle ekiplerimiz, ana yollar başta olmak üzere ara sokaklar ile sorun tespit ettikleri bölgelere de teknik araçlarla anında intikal ederek gerekli çalışmaları en hızlı bir şekilde yürütüyor" dedi.
 


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