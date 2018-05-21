Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütünün yeniden yapılanması sürecinde 'Mersin il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen 'Mehmet Ali' kod adlı H.Y. ile yardımcısının eşi H.K. gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgütün sözde il imamı olarak görev yapan H.Y.'nin telefonunda gizli haberleşme programı 'Kakao' ile örgütsel içerikli dokümanlar bulunduğu öğrenildi. Zanlının, daha önce Hatay ve Düzce'de de terör örgütünün sözde il imamı olarak görev yaptığı belirtildi.

Ayrıca örgütün sözde Düzce il ablası olan şüphelinin eşi S.Y. ile yardımcısı A.K.'nin ise geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

İHA