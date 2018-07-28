Mersin’de orman yangını

Mersin Köseçobanlı Mahallesi Sıra mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER KARADAN MÜDAHALEDE ZORLUK YAŞADI

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz, bir su tankı ve 20 personelle kara, 2 helikopterle de havadan müdahale etti.

Ekipler ormanlık alana yol olmaması nedeniyle alevlere karadan müdahalede güçlük yaşadı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre bir hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.



