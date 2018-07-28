Mersin’de orman yangını
Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin Köseçobanlı Mahallesi Sıra mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER KARADAN MÜDAHALEDE ZORLUK YAŞADI
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz, bir su tankı ve 20 personelle kara, 2 helikopterle de havadan müdahale etti.
Ekipler ormanlık alana yol olmaması nedeniyle alevlere karadan müdahalede güçlük yaşadı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre bir hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.