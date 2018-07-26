Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2018, Perşembe 16:44
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Suriye uyruklu M.İ. idaresindeki 46 FJ 947 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mezitli mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

AA

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