Mersin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
D-400 karayolunda ilerleyen Rasim Alp yönetimindeki 33 SH 681 plakalı otomobil, Kargıpınarı Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki evin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak araziye devrilen otomobildeki Merve Seda Alp, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücü ile 3 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA