Mersin Mut ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi'nde işçi elçiliği yapan Hadi Dinler, gece geç saatlerde silahla vurulan Suriye uyruklu bir işçiyi kanlar içerisinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Semir Eyüp adındaki Suriyeli işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Karnından tabancayla vurulan ve kan kaybından hayatını kaybeden Eyüp'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



