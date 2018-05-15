Merkez Akdeniz ilçesi sahil bandında bulunan Atatürk Parkı içerisindeki kafenin bir bölümü için 'Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefet'ten yıkım kararı verildi.

Mili Emlak'a ait kafenin kullanım alanının izinsiz genişletilmesi nedeniyle verilen yıkım kararını uygulamak için gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, kafe işletmecileri tepki gösterdi.

ÇATIYA ÇIKTILAR

İşletmeciler ve yakınları, belediye ekiplerini kafeye yaklaştırmayınca, polisten yardım istendi. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve TOMA sevk edildi. Bu sırada ekiplere direnen 4 kişi, kafenin çatısına çıktı. Bu gruba yakınları da destek verirken, işletmeci Enver Akay, yapılanların hukuksuz olduğunu savunarak tepki gösterdi.

KENDİLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeler sonunda yıkım kararının uygulanmasına karar verildi. Çatıdakiler ise üzerlerine benzin döktü ve kendilerini ateşe vereceklerini söyledi. İş makinelerinin yeniden kafeye yaklaşmasıyla birlikte işletmeciler ve yakınları, polis ekiplerine taş atmaya başladı. Bunun üzerine polis, kalkan ve coplarla grubu dağıtmaya çalıştı, TOMA'dan da eylemcilere su sıkıldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olay sırasında polis biber gazı ve plastik mermi de kullanarak eylemcileri yakalayıp, yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada iş yeri sahiplerinin yakınlarından biri, dışarıda bulunan sanayi tüpünün vanasını açarak polislere doğru sıktı. TOMA'nın önüne yatan kadın ve erkekleri polis yerden kaldırırken, bazı kadınlar da sinir krizi geçirdi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, kepçeler iş yerinin bir kaçak bölümünü yıktı.







