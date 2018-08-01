Yaşadıkları yıldırım aşkı resmileştirmek için zaman kaybetmeyen ve temmuz başında aile arasında nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat, düğün için de fazla beklemeyecek. 8 Eylül’de nikah masasına oturacak olan çiftin düğün mekanı arayışı da nihayet son buldu.

PARA İSTEMİYOR

Düğünü Alaçatı’da yapmak isteyen ve haftalardır yer bakan çift, son kararını verdi. Tören, yapımcı Muzaffer Yıldırım’a ait The Stay Otel’de yapılacak. Nişan törenlerinde de bulunan Muzaffer Yıldırım’ın, mekan kullanımından ücret istemediği ileri sürüldü. (Hürriyet/Sinem Vural)