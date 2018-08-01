Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğün yeri belli oldu
Oyuncu Mert Fırat ile nişanlısı İdil Fırat, uzun araştırmalar sonucunda düğün yerinde karar kıldı. 8 Eylül’deki düğün, Alaçatı’da yapılacak
Yaşadıkları yıldırım aşkı resmileştirmek için zaman kaybetmeyen ve temmuz başında aile arasında nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat, düğün için de fazla beklemeyecek. 8 Eylül’de nikah masasına oturacak olan çiftin düğün mekanı arayışı da nihayet son buldu.
PARA İSTEMİYOR
Düğünü Alaçatı’da yapmak isteyen ve haftalardır yer bakan çift, son kararını verdi. Tören, yapımcı Muzaffer Yıldırım’a ait The Stay Otel’de yapılacak. Nişan törenlerinde de bulunan Muzaffer Yıldırım’ın, mekan kullanımından ücret istemediği ileri sürüldü. (Hürriyet/Sinem Vural)