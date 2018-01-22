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Mert Öcal: Sevgilim kameralara alışkın değil

Oyuncu Mert Öcal, Gamze Özçelik ve Yağmur Ünal ile yaşadığı aşklarla adını duyurmuştu. Mert Öcal önceki gece yeni sevgilisi ile ilk kez ortaya çıktı. Bebek’te yürüyüş yapıyorlardı. Flaşlar
patlayınca genç kız yüzünü sakladı

22 Ocak 2018, Pazartesi 07:57
Mert Öcal: Sevgilim kameralara alışkın değil
Muhabirleri gören çift, uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu, eliyle yüzünü gizlemeye çalışan sevgilisi için “Kameralara alışkın değil” dedi.



Mert Öcal haziran ayında geçirdiği bir kaza ile gündeme gelmişti. Mert Öcal havuzun yanında bulunan demir parmaklıkların üzerine düşmüştü. Demirlerden ikisi Mert Öcal'ın gövdesine batmıştı.


"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"


Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu, ölümden döndüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

"Üzerine düştüğüm demirler, kalbimin ve akciğerimin hemen üzerine saplanmış. Doktor '2 santimle kurtulmuşsun' dedi." 

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