Mert Öcal: Sevgilim kameralara alışkın değil

Muhabirleri gören çift, uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu, eliyle yüzünü gizlemeye çalışan sevgilisi için “Kameralara alışkın değil” dedi.
Mert Öcal haziran ayında geçirdiği bir kaza ile gündeme gelmişti. Mert Öcal
havuzun yanında bulunan demir parmaklıkların üzerine düşmüştü. Demirlerden ikisi Mert Öcal'ın gövdesine batmıştı.
"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu, ölümden döndüğünü şu sözlerle anlatmıştı:
"Üzerine düştüğüm demirler, kalbimin ve akciğerimin hemen üzerine saplanmış. Doktor '2 santimle kurtulmuşsun' dedi."
Oyuncu Mert Öcal'ın kalbinin üzerine demir parmaklıklar saplandı
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