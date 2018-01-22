Mert Öcal: Sevgilim kameralara alışkın değil



"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Oyuncu Mert Öcal'ın kalbinin üzerine demir parmaklıklar saplandı

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Elif Bayram

Muhabirleri gören çift, uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu, eliyle yüzünü gizlemeye çalışan sevgilisi için “Kameralara alışkın değil” dedi.Mert Öcal haziran ayında geçirdiği bir kaza ile gündeme gelmişti.havuzun yanında bulunan demir parmaklıkların üzerine düşmüştü. Demirlerden ikisi Mert Öcal'ın gövdesine batmıştı.Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu, ölümden döndüğünü şu sözlerle anlatmıştı:"Üzerine düştüğüm demirler, kalbimin ve akciğerimin hemen üzerine saplanmış. Doktor '2 santimle kurtulmuşsun' dedi."