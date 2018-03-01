Merve Boluğur arabasını şaşırdı



'MERVE HANIM O SİZİN ARABANIZ DEĞİL'



MERVE BOLUĞUR EMİR AYDEMİR İLE BİRLİKTE

Hande Erçel Murat Dalkılıç'la, Merve Boluğur da Emir Aydemir'le tatilde!

Merve Boluğur'un yeni aşkı ortaya çıktı (Benden Duymuş Olmayın)

Elif Bayram

Kulübü gece yarısı terk edenvaleden anahtarını alıp aracına yöneldi.Kapıyı açmaya çalışırken görevlinin “, o sizin arabanız değil” uyarısıyla şaşırdı. Sonra da gülmeye başladı. Bir süre sonra getirilen otomobiline binip uzaklaştı.Ağustos 2015’te evlendiğiEylül 2017’de boşanmıştı. Boşanmanın ardından Murat Dalkılıç Hande Erçel'le, Merve Boluğur da Emir Aydemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift ilk tatillerini Uludağ’da yaptı.