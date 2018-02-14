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Merve Boluğur'dan çiçekli nispet!

Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel'e aşkını itiraf etmesinin ardından eski eşi Merve Boluğur'dan çiçekli paylaşım geldi. Merve Boluğur, önceki gün kendisine gelen kır çiçeklerini kalp emojisiyle paylaştı

14 Şubat 2018, Çarşamba 09:07
Merve Boluğur'dan çiçekli nispet!
Merve Boluğur, bugün kutlanan Sevgililer Günü'nden saatler önce akılları karıştırdı. Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitiren Boluğur, önceki gün kendisine gelen çiçekleri 'Love it' (Bunu sevdim) notuyla instagram'da paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kalp emojisi eklemesi de dikkat çekti.

MERVE BOLUĞUR YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?


Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra adı kimselerle anılmayan güzel oyuncunun bu hamlesi "Merve, yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi.

Merve Boluğur'un bazı takipçileri "Bu yeni aşk değil, Murat'a çiçek gibi nispet" yorumu yaptı. Öyle ki; Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Hande Erçel'e kaptıran Murat Dalkılıç, 2 aylık aşkı hakkında tek kelime etmiyordu. Ancak Murat Dalkılıç, geçen gün Hande Erçel'i çok sevdiğini ve onun hamaratlığına vurulduğunu itiraf etmişti. Bu sözler üzerine Merve Boluğur'dan da çiçekli hamle gecikmedi...


İŞTE MERVE BOLUĞUR'UN O PAYLAŞIMI...





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