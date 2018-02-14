Merve Boluğur'dan çiçekli nispet!

MERVE BOLUĞUR YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?



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Merve Boluğur gecelerde

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Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı sildi

Elif Bayram

bugün kutlanan Sevgililer Günü'nden saatler önce akılları karıştırdı. Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitiren Boluğur, önceki gün kendisine gelen çiçekleri 'Love it' (Bunu sevdim) notuyla instagram'da paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kalp emojisi eklemesi de dikkat çekti.boşandıktan sonra adı kimselerle anılmayan güzel oyuncunun bu hamlesi "Merve, yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi.Merve Boluğur'un bazı takipçileri "Bu yeni aşk değil, Murat'a çiçek gibi nispet" yorumu yaptı. Öyle ki; Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Hande Erçel'e kaptıran Murat Dalkılıç, 2 aylık aşkı hakkında tek kelime etmiyordu. Ancak Murat Dalkılıç, geçen gün Hande Erçel'i çok sevdiğini ve onun hamaratlığına vurulduğunu itiraf etmişti. Bu sözler üzerine Merve Boluğur'dan da çiçekli hamle gecikmedi...