Merve Boluğur eski kocasının hediyesini bileğinden çıkarmadı

PAZAR POSTASI

Merve Boluğur eski eşinin düğünde hediye ettiği pırlanta bileziği kolundan hâlâ çıkarmadı. Reklam filmlerinde bile takıyor. 80 bin lira değerindeki bileziğin uğur getirdiğine inanıyor.

Murat Dalkılıç'ın, Aralık'tan beri aşk yaşadığı Hande Erçel'in ise bu durumdan haberi yok.

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RUJ SATIŞLARINI ARTIRMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Geçen Mart'ta rol aldığı dizinin yayından kalkmasının ardından Merve Boluğur, dizi ve film projelerine ara vermişti.

Boşandıktan sonra Etiler'de aylığı 5 bin liralık daire kiralayan ve ruj markası çıkaran 30 yaşındaki oyuncu, rujlarının satışlarını artırmak için her yolu deniyor.

Geçen hafta sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in modellik yaptığı etkinliğe giderken yanına kendi adını taşıyan rujlarından alan Merve Boluğur, bir koli ruju etkinliğin ortasında çıkarıp davetlilere satmaya çalıştı.



