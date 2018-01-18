Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti (Merve Çağıran kimdir?)

Fi'
nin dikkat çeken oyuncularından Merve Çağıran
geçen yıl Cem Yılmaz
ile flört etmişti. Bir süre önce de ‘Kalp Atışı’ndaki rol arkadaşı Ali Burak Ceylan
ile sevgili oldu. Çift önceki akşam Mecidiyeköy Profilo’da sahnelenen tiyatro oyunu ‘Bedel
’i izlemeye gitti. Ama herkesin şaşkın bakışları arasında tartıştılar. Dahası birbirlerine bağırdılar. Ali Burak Ceylan
sonunda tiyatroyu terk etti. Merve Çağıran
oyunu tek başına izledi.
Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti
MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?
Merve Çağıran 1992 yılında Balıkesir'de doğdu. Türk Oyuncu 35,5 sanat merkezi'nde eğitim aldı. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yaptı. Daha sonra Fi dizisinde yer aldı. Şimdi ise Kalp Atışı dizisinde oynuyor. Öte yandan Merve Çağıran
bir süre Cem Yılmaz
ile de aşk yaşadı.
ALİ BURAK CEYLAN KİMDİR?
Ali Burak Ceylan
, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Kocaeli Üniversitesi Atçılık Bölümü'nde tamamladı. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Ali Burak Ceylan, Kara Sevda
dizisiyle adını duyurdu. Şimdi ise Kalp Atışı
dizisinde rol alıyor.
Merve Çağıran flaşlar patlayınca çıldırdı
Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?
Elif Bayram