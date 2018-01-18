Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti (Merve Çağıran kimdir?)

Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti



MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

ALİ BURAK CEYLAN KİMDİR?

Merve Çağıran flaşlar patlayınca çıldırdı

Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?

Elif Bayram

nin dikkat çeken oyuncularındangeçen yılile flört etmişti. Bir süre önce de ‘Kalp Atışı’ndaki rol arkadaşıile sevgili oldu. Çift önceki akşam Mecidiyeköy Profilo’da sahnelenen tiyatro oyunu ‘’i izlemeye gitti. Ama herkesin şaşkın bakışları arasında tartıştılar. Dahası birbirlerine bağırdılar.sonunda tiyatroyu terk etti.oyunu tek başına izledi.Merve Çağıran 1992 yılında Balıkesir'de doğdu. Türk Oyuncu 35,5 sanat merkezi'nde eğitim aldı. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yaptı. Daha sonra Fi dizisinde yer aldı. Şimdi ise Kalp Atışı dizisinde oynuyor. Öte yandanbir süreile de aşk yaşadı., 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Kocaeli Üniversitesi Atçılık Bölümü'nde tamamladı. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Ali Burak Ceylan,dizisiyle adını duyurdu. Şimdi isedizisinde rol alıyor.