Merve Çağıran ve sevgilisi Ali Burak Ceylan gittikleri tiyatroda herkesin içinde tartıştı. Hal böyle olunca Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan kimdir? İşte detaylar..." />

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Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti (Merve Çağıran kimdir?)

Oyuncu Merve Çağıran ve sevgilisi Ali Burak Ceylan gittikleri tiyatroda herkesin içinde tartıştı. Hal böyle olunca Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan kimdir? İşte detaylar...

18 Ocak 2018, Perşembe 09:00
Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti (Merve Çağıran kimdir?)
Fi'nin dikkat çeken oyuncularından Merve Çağıran geçen yıl Cem Yılmaz ile flört etmişti. Bir süre önce de ‘Kalp Atışı’ndaki rol arkadaşı Ali Burak Ceylan ile sevgili oldu. Çift önceki akşam Mecidiyeköy Profilo’da sahnelenen tiyatro oyunu ‘Bedel’i izlemeye gitti. Ama herkesin şaşkın bakışları arasında tartıştılar. Dahası birbirlerine bağırdılar. Ali Burak Ceylan sonunda tiyatroyu terk etti. Merve Çağıran oyunu tek başına izledi.

Dahası birbirlerine bağırdılar.

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MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?


Merve Çağıran 1992 yılında Balıkesir'de doğdu. Türk Oyuncu 35,5 sanat merkezi'nde eğitim aldı. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yaptı. Daha sonra Fi dizisinde yer aldı. Şimdi ise Kalp Atışı dizisinde oynuyor. Öte yandan Merve Çağıran bir süre Cem Yılmaz ile de aşk yaşadı.
 

ALİ BURAK CEYLAN KİMDİR?


Ali Burak Ceylan, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Kocaeli Üniversitesi Atçılık Bölümü'nde tamamladı. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Ali Burak Ceylan, Kara Sevda dizisiyle adını duyurdu. Şimdi ise Kalp Atışı dizisinde rol alıyor.



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