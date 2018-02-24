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Merve Çağıran ve Bedirhan Soral aşk yaşamaya başladı

Show TV’deki ‘Kalp Atışı’nın ‘İpek’i Merve Çağıran geçen yıl Cem Yılmaz ile flört ederek adını duyurmuştu. Son dönemde rol arkadaşı Ali Burak Ceylan ile birlikte olan Merve Çağıran şimdi ise yeni bir aşkla gündemde!

24 Şubat 2018, Cumartesi 09:42
Merve Çağıran ve Bedirhan Soral aşk yaşamaya başladı

POSTA/ ÖZEL HABER


Merve Çağıran geçen Ekim’de dizide ‘Oğuz’u oynayan rol arkadaşı Ali Burak Ceylan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sık sık kavga ederek gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.


Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan

Merve Çağıran hiç vakit kaybetmeden meslektaşları; Hande Soral ile Bensu Soral’ın kardeşi Bedirhan ile yeni bir maceraya yelken açtı.

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KİMSEYE ALDIRMADILAR


Bedirhan Soral da geçen Aralık’ta 19 yaşındaki oyuncu Alina Boz ile birlikte olmaya başlamıştı. Ama ilişkileri kısa sürdü.


Bedirhan Soral ve Alina Boz


Merve Çağıran ile Bedirhan Soral salı akşamı önce All dergisinin Angie Bebek’te düzenlediği partide, sonra Emirgan’daki Gizli Kalsın’da samimi şekilde eğlendi. Görenler, taze sevgililerin kimseye aldırmadan öpüştüklerini söyledi.


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