Merve Çağıran ve Bedirhan Soral aşk yaşamaya başladı

POSTA/ ÖZEL HABER
Merve Çağıran geçen Ekim’de dizide ‘Oğuz’u
oynayan rol arkadaşı Ali Burak Ceylan
ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sık sık kavga ederek gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.
Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan
Merve Çağıra
n hiç vakit kaybetmeden meslektaşları; Hande Soral ile Bensu Soral’ın
kardeşi Bedirhan ile yeni bir maceraya yelken açtı.
Merve Çağıran ile Ali Burak Ceylan önce kavga etti sonra kaza yaptı
Bedirhan Soral
KİMSEYE ALDIRMADILAR
da geçen Aralık’ta 19 yaşındaki oyuncu Alina Boz ile birlikte olmaya başlamıştı. Ama ilişkileri kısa sürdü.
Bedirhan Soral ve Alina Boz
Merve Çağıran ile Bedirhan Soral
salı akşamı önce All dergisinin Angie Bebek’te düzenlediği partide, sonra Emirgan’daki Gizli Kalsın’da samimi şekilde eğlendi. Görenler, taze sevgililerin kimseye aldırmadan öpüştüklerini söyledi.
Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti (Merve Çağıran kimdir?)
Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti
Elif Bayram