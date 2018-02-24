Merve Çağıran ve Bedirhan Soral aşk yaşamaya başladı

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Merve Çağıran ile Ali Burak Ceylan önce kavga etti sonra kaza yaptı



KİMSEYE ALDIRMADILAR

Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti (Merve Çağıran kimdir?)

Merve Çağıran ve Ali Burak Ceylan tiyatroda kavga etti

Elif Bayram

Merve Çağıran geçen Ekim’de dizideoynayan rol arkadaşıile aşk yaşamaya başlamıştı. Sık sık kavga ederek gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.n hiç vakit kaybetmeden meslektaşları;kardeşi Bedirhan ile yeni bir maceraya yelken açtı.da geçen Aralık’ta 19 yaşındaki oyuncu Alina Boz ile birlikte olmaya başlamıştı. Ama ilişkileri kısa sürdü.salı akşamı önce All dergisinin Angie Bebek’te düzenlediği partide, sonra Emirgan’daki Gizli Kalsın’da samimi şekilde eğlendi. Görenler, taze sevgililerin kimseye aldırmadan öpüştüklerini söyledi.