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Merve Özbey samimi açıklamalarda bulundu

Capacity AVM’nın 10. Yılına Özel 10 Mini Cooper çekilişine katılan Merve Özbey samimi açıklamalarda bulundu.
 

Merve Özbey samimi açıklamalarda bulundu

10 Şubat Cumartesi günü Capacity AVM’de gerçekleşen etkinlikte yer alan Merve Özbey, Yasemin Şefik’in sorularını yanıtladı.

Çekiliş ile başlayan etkinlik, Yasemin Şefik ile tatlı bir sohbet eşliğinde devam etti. Yasemin Şefik’in sorularını yanıtlayarak Anne olmak istediğini dile getiren Özbey, son günlerde gündeme damga vuran Tarkan’ın baba olacağı haberine de değindi.

Capacity AVM’de gerçekleşen sohbette “Tarkan çok büyük bir ses ve çok yakışıklı bir sanatçı. Çocuklarının anneye mi babaya mı benzeyeceğini bilmem ama dilerim sesi babaya benzer, bu ses yaşamalı” şeklinde konuştu. Ayrıca ne isim konulacağı ile ilgili “Tarkan, çocuğunun adını çok düşünmeli. Mega bebek sonuçta, oda bir Star olacak” tavsiyesinde bulundu.


 “Evlerinin kızıyım”


“Sevgilin var mı?” sorusuna hayır cevabını veren Özbey’e direkt mesajlarını açar mısın sorusu yöneltilince mesajlarını ziyaretçilere okudu. “Bana hep abla diyorlar, gözlüğümün markasını sorandan derdini anlatana kadar herkes bana abla diyor. Bu benim için çok özel bir şey çünkü beni ailelerinden biri gibi görüyorlar, evlerinin kızıyım ve bu beni çok mutlu ediyor” dedi.
Hangi ruh halinde neler alırsın sorusuna cevap veren Özbey, mutsuzken kitap almayı, mutluyken de kıyafet alışverişini çok sevdiğini söyledi.



Alkış toplayan davranış


10. Yıla Özel 10 Mini Cooper çekilişi ve sohbetin ardından yaklaşık 650 kişiye mini bir konser dinletisi sunan Özbey, kendisini en önden izleyen yaşlı bir kadın dinleyicisine hemen bir koltuk verilmesini istedi. Bu hareketi ile gönülleri fetheden sanatçıya dinleyenleri arasından şık bir küpe armağan edildi.

İhtiyaç sahiplerini unutmadı


Konser sonrasında Capacity AVM’de alışveriş yapan Özbey, 6 bin 600 Türk Lirası değerinde giyim alışveriş yaparak, ihtiyaç sahipleri çocuklara destek verdi. Yakın arkadaşının öğrenciler için başlattığı kampanyaya destek olmak üzere alışveriş yaptığını söyleyen Özbey, “Uzun zamandır aklımdaydı. Bende alışveriş merkezine gelince bu kampanyaya destek olmak istedim” dedi.



Kendi adına çekilişe katıldı


Aldığı eşyalar ile çekiliş hakkına sahip olan Özbey, Mini Cooper çekilişinde 33 hakka sahip oldu. Mart ayında 2. Dönem çekilişine dahil olan şarkıcı, çok şanslı olmadığını söyledi. “Artık 33 hakkım var eğer yine çıkmazsa, yapacak bir şey yok, şansızım” açıklamasında bulundu. Alışveriş sonrasında diğer konseri için alışveriş merkezinden ayrılarak yola çıktı.


Özel Haber / Berfu Gürle
 


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