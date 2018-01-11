Meryem 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meryem 23. bölüm özeti...



MERYEM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



MERYEM 24. BÖLÜM FRAGMANI

MERYEM 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Meryem dizisi Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını solladı

Meryem dizisinde yeni bölümde neler olacak? (17. bölümde Meryem ile Savaş dudak dudağa)

Elif Bayram

fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Yayınlanan 23. bölüm sonrasında önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 24. bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, "Meryem yeni bölüm fragmanı" ve "Meryem 24. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Peki Meryem yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Sevdiği adam için işlemediği bir suçu üstlenen ve hapis yatanhikayesini konu edinen Meryem dizisi, ekrana gelen 23. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 23. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı.İzleyicilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi veyayınlandı.Berk ve Beliz, Yurdal’ın yerini öğrenmiştir.ulaşmaya çalışmaktadır. Savaş’ın babasını sakladığını öğrenen Meryem’in bu duruma canı sıkılsa da Savaş’a güveni tamdır., ikinci yaşamı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefinde Savaş vardır. Üstelik bu defa çok daha tecrübeli ve yaşama aşkı ile doludur. Derin, annesi Suzan Şahika tarafından ona bakması için görevlendirilmiştir.