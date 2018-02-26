Meryem 30. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Meryem'in son bölümü

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Meryem
'in son 30. bölüm fragmanı
yayınlandı. Meryem ve Savaş aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor. Burcu ve Güçlü çifti de onları yalnız bırakmıyor. Meryem final bölümü
nde neler olacak sorusunun cevabına dair ipuçları fragmanda belli oluyor. İşte Meryem dizisinin final fragmanı
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MERYEM 30. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI
Meryem ve Savaş’ın mutlulukları giderek artıyor! Güçlü, Burcu, Meryem ve Savaş karavanla çıktıkları romantik yolculukta aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor. Oktay’a ne olduğu ise henüz bilinmiyor!
MERYEM DİZİSİNİN KONUSU
Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem, Kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir Savcı Oktay, Âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş…
Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.
Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dâhil olup, adaleti getirene kadar…
Büşra Kamış