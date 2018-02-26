Meryem 30. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Meryem'in son bölümü



MERYEM 30. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

MERYEM DİZİSİNİN KONUSU

Büşra Kamış

Ekranlara veda etmeye hazırlanan'in sonyayınlandı. Meryem ve Savaş aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor. Burcu ve Güçlü çifti de onları yalnız bırakmıyor.nde neler olacak sorusunun cevabına dair ipuçları fragmanda belli oluyor. İşteMeryem ve Savaş’ın mutlulukları giderek artıyor! Güçlü, Burcu, Meryem ve Savaş karavanla çıktıkları romantik yolculukta aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor. Oktay’a ne olduğu ise henüz bilinmiyor!Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem, Kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir Savcı Oktay, Âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş…Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dâhil olup, adaleti getirene kadar…