Meryem dizisi 26. bölüm fragmanı: Genç kız kaçırılıyor!

MERYEM DİZİSİFRAGMAN VİDEOSU VE 26. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

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Meryem dizisinde yeni bölümde neler olacak? (17. bölümde Meryem ile Savaş dudak dudağa)

Elif Bayram

son bölümdebirlikte eğlenceli vakit geçiren genç kız başına gelecekler habersiz Oktay belasının sona erdiğini düşünmeye başlamıştı. Yeni haftada kazada hayatını kaybettiği düşünülengeri dönmesi ve yüzünü göstermesi tüm dengeleri değiştirecek. İşte Meryem'de bu hafta yaşanacak tüm gelişmeler ve gelecek bölümün tanıtım videosu...karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem, öldü sandığı Oktay’ın karşısında olmasıyla büyük bir şok yaşar. Meryem, büyük bir tehlikededir ve Savaş’ın onu kurtarabilecek çok az vakti vardır. Meryem ile Savaş’ın mutluluğu uzun sürmez. Yaşadıkları tüm acıları arkalarında bıraktıklarını düşünen ikili, hiç beklemedikleri bir anda en büyük tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalırlar.yaşadığını öğrenir ve büyük bir şaşkınlık yaşar. Dahası Oktay intikam için dönmüştür ve Meryem ile Savaş’ı ayırabilmek için her şeyi göze alacaktır.Meryem’i kaçıranöldüreceğini bir kez daha yineler. Meryem’i takıntı haline getiren Oktay, onu yeniden kazanabilmek için akıl edilmeyecek işlere kalkışmaya başlar. Meryem, tehlikenin farkındadır ve kurtulabilmek için büyük bir çaba sarf etmesi gerekmektedir.yaşadığı haberi, herkesin gündemine bomba gibi düşer. Savaş, kaçırılan Meryem’i kurtarmak için harekete geçecektir. Oktay’ın adeta pimi çekilmiş bomba gibi olduğunu bilen Savaş, az vaktinin kaldığının bilincindedir. Oktay ise Meryem’e, karşısında yeni bir Oktay olduğunu dile getirir. Meryem’e olan aşkını gösterebilmek için Savaş’ı öldüreceğini ifade eder.