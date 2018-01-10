Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan
ile Furkan Andıç
'ın paylaştığı Meryem dizisi
nde yeni bölümde nefesler tutulacak.
Meryem dizisi
nin 23. bölüm fragmanı
yayınlandı.
Furkan Andıç: Ben gece insanıyım
OKTAY GERİ DÖNÜYOR
Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde öldü sanılan Oktay geri dönüyor
; intikam için ilk olarak Meryem
'in karşısına çıkıyor.
Berk
ve Beliz
, Yurdal'
ın yerini öğrenmiştir. Burcu
ise Güçlü
'ye ulaşmaya çalışmaktadır.
Savaş
'ın babasını sakladığını öğrenen Meryem'
in bu duruma canı sıkılsa da Savaş'a güveni tamdır.
Oktay
, ikinci yaşamı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefinde Savaş
vardır. Üstelik bu defa çok daha tecrübeli ve yaşama aşkı ile doludur.
Derin
, annesi Suzan Şahika
tarafından ona bakması için görevlendirilmiştir.
Meryem yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek.
MERYEM 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Meryem 24. yeni bölüm fragmanı
henüz yayınlanmadı. Meryem 24.bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.
Çiğdem Saltık