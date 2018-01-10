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Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin yayınlandığı günden itibaren ilgiyle takip edilen dizisi Meryem geçen hafta yılbaşı olması nedeniyle ekrana gelmemişti. Binlerce kişi Meryem bugün yani 10 Ocak'ta ekrana gelecek mi sorusunu soruyor. Gelin hep birlikte Meryem dizisinin 23. yeni bölümüne bakalım

10 Ocak 2018, Çarşamba 16:33
Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Furkan Andıç'ın paylaştığı Meryem dizisinde yeni bölümde nefesler tutulacak.

Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı.

Furkan Andıç: Ben gece insanıyım Furkan Andıç: Ben gece insanıyım

OKTAY GERİ DÖNÜYOR

Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde öldü sanılan Oktay geri dönüyor; intikam için ilk olarak Meryem'in karşısına çıkıyor.

Berk ve Beliz, Yurdal'ın yerini öğrenmiştir. Burcu ise Güçlü'ye ulaşmaya çalışmaktadır.

Savaş'ın babasını sakladığını öğrenen Meryem'in bu duruma canı sıkılsa da Savaş'a güveni tamdır.

Oktay, ikinci yaşamı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefinde Savaş vardır. Üstelik bu defa çok daha tecrübeli ve yaşama aşkı ile doludur.

Derin, annesi Suzan Şahika tarafından ona bakması için görevlendirilmiştir.

Meryem yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek.



MERYEM 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Meryem 24. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Meryem 24.bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.


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