Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Furkan Andıç: Ben gece insanıyım

OKTAY GERİ DÖNÜYOR

MERYEM 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çiğdem Saltık

Başrolleriniile'ın paylaştığınde yeni bölümde nefesler tutulacak.ninyayınlandı.Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde öldü sanılan; intikam için ilk olarak'in karşısına çıkıyor.veın yerini öğrenmiştir.ise'ye ulaşmaya çalışmaktadır.'ın babasını sakladığını öğrenenin bu duruma canı sıkılsa da Savaş'a güveni tamdır., ikinci yaşamı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefindevardır. Üstelik bu defa çok daha tecrübeli ve yaşama aşkı ile doludur., annesitarafından ona bakması için görevlendirilmiştir.henüz yayınlanmadı. Meryem 24.bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.