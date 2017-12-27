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Meryem'in 22. bölümünde neler olacak?

Meryem 22.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Meryem 22.yeni bölümde neler olacak? Kanal D ekranlarında yayınlanan diziye bir oyuncu daha dahil oldu. İşte detaylar...
 

27 Aralık 2017, Çarşamba 16:38
Meryem'in 22. bölümünde neler olacak?
Kanal D'nin çarşamba günleri ilgiyle takip edilen dizisi Meryem yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü.

Meryem son bölümde aşk sahneleri damga vurdu.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Furkan Andıç'ın paylaştığı Meryem'in final yapacağı iddiaları ortalığı sallasa da yayın hayatına devam ediyor.

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Son bölümlere baktığımız zaman Oktay'ın ölmesi diziye damga vurdu.

Meryem'in yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı gelin hep birlikte Meryem 22. yeni bölüm fragmanına bakalım.

MERYEM 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI-İZLE




İPEK TENOLCAY DİZİYE DAHİL OLDU

İpek Tenolcay Meryem'in kadrosuna dahil oldu. Uzun zamandır dizi setlerinden uzak olan oyuncu, dizide Derin'in Amerika'da yaşayan annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.



İpekTenolcay, Yurdal Sargun'un kirli sırlarını öğrendiği için eşi Çetin Berker'den boşanmak zorunda kalan, Amerika'ya yerleşen ve yakın arkadaşı George Handerson ile evlenip hayatına büyükelçi eşi olarak devam eden Suzan Şahika Handerson'ı canlandıracak.
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