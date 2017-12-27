Meryem'in 22. bölümünde neler olacak?

Kanal D
'nin çarşamba günleri ilgiyle takip edilen dizisi Meryem
yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü.
Meryem son bölüm
de aşk sahneleri damga vurdu.
Başrollerini Ayça Ayşin Turan
ile Furkan Andıç
'ın paylaştığı Meryem
'in final yapacağı iddiaları ortalığı sallasa da yayın hayatına devam ediyor.
Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç ile ilişkisini doğruladı! İşte açıklaması...
Son bölümlere baktığımız zaman Oktay
'ın ölmesi diziye damga vurdu.
Meryem
'in yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı gelin hep birlikte Meryem 22. yeni bölüm fragmanına bakalım.
MERYEM 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI-İZLE
İPEK TENOLCAY DİZİYE DAHİL OLDU
İpek Tenolcay Meryem
'in kadrosuna dahil oldu. Uzun zamandır dizi setlerinden uzak olan oyuncu, dizide Derin'in Amerika'da yaşayan annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.
İpekTenolcay, Yurdal Sargun'un kirli sırlarını öğrendiği için eşi Çetin Berker'den boşanmak zorunda kalan, Amerika'ya yerleşen ve yakın arkadaşı George Handerson ile evlenip hayatına büyükelçi eşi olarak devam eden Suzan Şahika Handerson'ı canlandıracak.
Çiğdem Saltık