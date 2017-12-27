Meryem'in 22. bölümünde neler olacak?

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MERYEM 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI-İZLE

İPEK TENOLCAY DİZİYE DAHİL OLDU

Çiğdem Saltık

'nin çarşamba günleri ilgiyle takip edilen dizisiyayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü.de aşk sahneleri damga vurdu.Başrolleriniile'ın paylaştığı'in final yapacağı iddiaları ortalığı sallasa da yayın hayatına devam ediyor.Son bölümlere baktığımız zaman'ın ölmesi diziye damga vurdu.'in yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı gelin hep birlikte Meryem 22. yeni bölüm fragmanına bakalım.'in kadrosuna dahil oldu. Uzun zamandır dizi setlerinden uzak olan oyuncu, dizide Derin'in Amerika'da yaşayan annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.İpekTenolcay, Yurdal Sargun'un kirli sırlarını öğrendiği için eşi Çetin Berker'den boşanmak zorunda kalan, Amerika'ya yerleşen ve yakın arkadaşı George Handerson ile evlenip hayatına büyükelçi eşi olarak devam eden Suzan Şahika Handerson'ı canlandıracak.