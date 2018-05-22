Meryem Uzerli kızıyla fotoğraf attı olay oldu!
Şu sıralar dudağına yaptırdığı botoks ile gündeme gelen Meryem Uzerli, Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinden ağır eleştiriler aldı
Instagram'ın aktif kullanıcılarından biri olan Meryem Uzerli'nin bikinisiyle kumsalda kızı Lara'yı dudağından öptüğü fotoğrafı paylaşır paylaşmaz takipçilerinden çok ağır eleştiriler aldı.
"İSTİSMAR"
Bir kullanıcının, "Çocuklar dudaklarından öpülmez, istismardır" mesajını yazdığı görüldü. Bazı takipçileri ise Meryem Uzerli'ye destek verdi.
İŞTE O PAYLAŞIM
DUDAK DOLGUSU OLAY OLMUŞTU
71'nci Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin yüzüne yaptırdığı dolgu sosyal medyada olay olmuştu.
Oyuncunun son görüntüsü, "Dudaklarına ve elmacık kemiklerine yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdı" yorumlarını beraberinde getirdi.