Meryem Uzerli şekilden şekle girdi

'GÖZLERİMİ ALAMIYORUM'

EYLÜL'E KADAR TATİL

Elif Bayram

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının gözlerini dolduruyor.Uzerli, art arda paylaştığı karelerde adeta mimiklerini konuşturdu.Hayranları paylaşımların altına 'Çok güzel bi kadın yapmacık değil' ,'Kanuni yaşasaydı kesin Hürrem'i değil Meryem'i alırdı', 'Gerçekten gözlerimi alamıyorum' gibi yorumlar yaptı.Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl’da ‘Hürrem Sultan’ı oynarken “Tükenmişlik Sendromu yaşıyorum” diyerek diziden ayrılmıştı.Oyuncu, aynı şeyi yaşamamak için Eylül’e kadar tatile çıktı.