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Meryem Uzerli şekilden şekle girdi

Oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etti

27 Aralık 2017, Çarşamba 08:59
Meryem Uzerli şekilden şekle girdi
Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının gözlerini dolduruyor. 
Uzerli, art arda paylaştığı karelerde adeta mimiklerini konuşturdu.

'GÖZLERİMİ ALAMIYORUM'


Hayranları paylaşımların altına 'Çok güzel bi kadın yapmacık değil' ,'Kanuni yaşasaydı kesin Hürrem'i değil Meryem'i alırdı', 'Gerçekten gözlerimi alamıyorum' gibi yorumlar yaptı.

EYLÜL'E KADAR TATİL


Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl’da ‘Hürrem Sultan’ı oynarken “Tükenmişlik Sendromu yaşıyorum” diyerek diziden ayrılmıştı. 
Oyuncu, aynı şeyi yaşamamak için Eylül’e kadar tatile çıktı.


 
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