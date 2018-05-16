Meryem Uzerli 'Cannes'da kimse ilgilenmedi' iddialarına videolu yanıt verdi!
Meryem Uzerli'nin Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf olay olmuştu. Paylaşılan karede Meryem Uzerli'nin arkasında bulunan gazetecilerin oyuncu ile ilgilenmedikleri görülmüştü ve 'Meryem kendi kendine poz vermiş' yorumları yapılmıştı. Oyuncu o yorumlara paylaştığı video ile cevap verdi
Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım olay olmuştu. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafta gazetecilerin arkasında kaldığı ve kameralarını indirerek Meryem Uzerli ile pek ilgilenmedikleri görülmüştü ve "Meryem kendi kendine poz vermiş" yorumları yapılmıştı.
Oyuncu çıkan bu haberlere paylaştığı video ile cevap verdi. Videoda Meryem Uzerli kırmızı halıda yabancı basına poz verirken görülüyor.
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