Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım olay olmuştu. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafta gazetecilerin arkasında kaldığı ve kameralarını indirerek Meryem Uzerli ile pek ilgilenmedikleri görülmüştü ve "Meryem kendi kendine poz vermiş" yorumları yapılmıştı.

Oyuncu çıkan bu haberlere paylaştığı video ile cevap verdi. Videoda Meryem Uzerli kırmızı halıda yabancı basına poz verirken görülüyor.

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İŞTE MERYEM UZERLİ'NİN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:







