Meryl Streep Big Little Lies'ın ikinci sezonunda!



BIG LITTLE LIES'IN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ

Can Hakman

Geçtiğimiz yılın en çok beğenilen dizilerindenikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken dizinin kadrosuna çok önemli bir isim katıldı.'ın haberine birkaç gün öncefilmindekirolüyle 21. Oscar adaylığını kutlayan Amerikalı aktrisdizinin ikinci sezonunda rol alacak.Streep dizide,(Alexander Skarsgard) karakterinin annesi olankarakterini canlandıracak.3 Oscar’lı oyuncunun bölüm başına 800 bin dolar alacağı söyleniyor.vegibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu, 2012 yılındakidizisinden bu yana ekranlara uzaktı.Geçtiğimiz yıl yayınlanan, ilk sezonuyla 8 Emmy ve 4 Altın Küre ödülü kazanmıştı. Bu durumdan oldukça memnun olanAralık ayında dizinin ikinci sezonunu duyurdu.İlk sezon kadrosundanvegeri dönecek, yedi bölümlük ikinci sezonun tüm bölümlerini Andrea Arnold yönetecek. İlk sezonun tamamını yönetenise bu sezon yürütücü yapımcı görevini üstleniyor.