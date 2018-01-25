Meryl Streep Big Little Lies'ın ikinci sezonunda!

Geçtiğimiz yılın en çok beğenilen dizilerinden Big Little Lies
ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken dizinin kadrosuna çok önemli bir isim katıldı.
New York Times
'ın haberine birkaç gün önce The Post
filmindeki Kay Graham
rolüyle 21. Oscar adaylığını kutlayan Amerikalı aktris Meryl Streep
dizinin ikinci sezonunda rol alacak.
Streep dizide, Perry Wright
(Alexander Skarsgard) karakterinin annesi olan Mary Louise Wright
karakterini canlandıracak.
BIG LITTLE LIES'IN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ
3 Oscar’lı oyuncunun bölüm başına 800 bin dolar alacağı söyleniyor.
The Deer Hunter
, Kramer vs. Kramer
, Silkwood
ve The Devil Wears Prada
gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu, 2012 yılındaki Web Therapy
dizisinden bu yana ekranlara uzaktı.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan Big Little Lies
, ilk sezonuyla 8 Emmy ve 4 Altın Küre ödülü kazanmıştı. Bu durumdan oldukça memnun olan HBO
Aralık ayında dizinin ikinci sezonunu duyurdu.
İlk sezon kadrosundan Nicole Kidman
, Reese Witherspoon
ve Alexander Skarsgard
geri dönecek, yedi bölümlük ikinci sezonun tüm bölümlerini Andrea Arnold yönetecek. İlk sezonun tamamını yöneten Jean-Marc Vallée
ise bu sezon yürütücü yapımcı görevini üstleniyor.
Can Hakman