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Meryl Streep Big Little Lies'ın ikinci sezonunda!

90. Oscar Ödülleri'nde The Post filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne 21. kez aday gösterilen ve bu alandaki rekoru elinde bulunduran 3 Oscar ödülü sahibi Meryl Streep Big Little Lies adlı dizinin 2. sezonunda oynayacak

Meryl Streep Big Little Lies'ın ikinci sezonunda!
Geçtiğimiz yılın en çok beğenilen dizilerinden Big Little Lies ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken dizinin kadrosuna çok önemli bir isim katıldı.

New York Times'ın haberine birkaç gün önce The Post filmindeki Kay Graham rolüyle 21. Oscar adaylığını kutlayan Amerikalı aktris Meryl Streep dizinin ikinci sezonunda rol alacak.

Streep dizide, Perry Wright (Alexander Skarsgard) karakterinin annesi olan Mary Louise Wright karakterini canlandıracak.


BIG LITTLE LIES'IN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ


3 Oscar’lı oyuncunun bölüm başına 800 bin dolar alacağı söyleniyor.

The Deer Hunter, Kramer vs. Kramer, Silkwood ve The Devil Wears Prada gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu, 2012 yılındaki Web Therapy dizisinden bu yana ekranlara uzaktı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Big Little Lies, ilk sezonuyla 8 Emmy ve 4 Altın Küre ödülü kazanmıştı. Bu durumdan oldukça memnun olan HBO Aralık ayında dizinin ikinci sezonunu duyurdu.

İlk sezon kadrosundan Nicole Kidman, Reese Witherspoon ve Alexander Skarsgard geri dönecek, yedi bölümlük ikinci sezonun tüm bölümlerini Andrea Arnold yönetecek. İlk sezonun tamamını yöneten Jean-Marc Vallée ise bu sezon yürütücü yapımcı görevini üstleniyor.


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