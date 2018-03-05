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MESAM'da flaş gelişme... Yönetime kayyum atandı

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) mevcut yönetim kuruluna işten el çektirildi, yeni yönetim kurulu atandı. Kültür Bakanlığı yaptığı incelemeler neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atadı

05 Mart 2018, Pazartesi 13:41
MESAM'da flaş gelişme... Yönetime kayyum atandı
Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği son olarak Orhan Gencebay’ın yönetim kurulundan istifası ve yeni genel kurul öncesi muhalif oluşumla gündeme gelmişti. MESAM'a 2014 yılında da kayyum atanmıştı.

İŞTE O KARAR:

"TÜRKİYE MUSİKİ ESERI SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİNE

Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan 05.03.2018 tarihli ve 179431 sayılı Bakanlık Makamının Olurları kapsamında Birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesinin bakımından;

-Birliğinizde 3 üç) ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılması,



- Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine ve yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ın asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Erzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'nun ise yedek üye olarak atanması

-Mart ayı içerisinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurulun, olağanüstü genel kurul süreci göz önünde bulundurularak ertelenmesi, hususları uygun görülmüş olup gereğinin ivedilikle yerine getirilerek tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim."




Arif Sağ'dan Orhan Gencebay'a sert cevapArif Sağ'dan Orhan Gencebay'a sert cevap

Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdır dostumdu, fakat bu dostluk bitmiştir Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdır dostumdu, fakat bu dostluk bitmiştir

NELER YAŞANMIŞTI?

MESAM'daki başkanlık görevinden istifa eden Orhan Gencebay bir basın açıklaması yapmıştı. İstifası sonrasında basında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapan Orhan Gencebay "Öncelikle şahsımla ilgili son birkaç gündür pek çok asılsız ve maksatlı haberler yayınlandığı için genel sorunlara geçmeden önce, bu maksatlı haberlerle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. En başta Arif Sağ'ın söylediği, yazdığı veya yazdırdığı haberler olmak üzere; son derece maksatlı, tamamen gerçek dışı, benim söylediklerimi, yazdıklarımı saptırtarak yorumlayan ve yorumlatan, beni yanlış tanıtma isteğiyle belki de planlı olan bu haberleri art niyetli ithamları, çabaları şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu fakat bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum" demişti.

YAVUZ BİNGÖL'ÜN KIZININ TRT'DEKİ PROGRAMI KALDIRILIYOR MU?

Posta yazarı Mesut Yar, türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl'ün yapımcılığını üstlendiği "Evlilik Okulu" adlı programın final yapacağını iddia etti. Mesut Yar, "Çok Sıkı İşler Yola Çıktı" başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2018) yazısında şunları söyledi: "Evlilik Okulu' isimli iş TRT’nin başını ağrıttı biraz. Yapımcısının Yavuz Bingöl olduğu iddia edildi ve iş siyasileştirildi. Bir organik bağ var mı bilemem ama TRT işi önemsiyordu. Reytinglerde günlük bir işin istenen sonucu alamaması özel kanallar kadar kamu kanalının da dikkate aldığı bir şey artık. Sadece buradan hareketle baş ağrısı filan olmadan final kararını aldığını duydum programın. Doğruysa eğitim yılını en hızlı bitiren okul olarak geçecek tarihe."

 


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