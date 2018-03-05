MESAM'da flaş gelişme... Yönetime kayyum atandı

İŞTE O KARAR:

Arif Sağ'dan Orhan Gencebay'a sert cevap

Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdır dostumdu, fakat bu dostluk bitmiştir

NELER YAŞANMIŞTI?

YAVUZ BİNGÖL'ÜN KIZININ TRT'DEKİ PROGRAMI KALDIRILIYOR MU?

Senim Tanay

son olarak’ın yönetim kurulundan istifası ve yeni genel kurul öncesi muhalif oluşumla gündeme gelmişti. MESAM'a 2014 yılında da kayyum atanmıştı.Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan 05.03.2018 tarihli ve 179431 sayılı Bakanlık Makamının Olurları kapsamında Birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesinin bakımından;-Birliğinizde 3 üç) ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılması,- Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine ve yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ın asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Erzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'nun ise yedek üye olarak atanması-Mart ayı içerisinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurulun, olağanüstü genel kurul süreci göz önünde bulundurularak ertelenmesi, hususları uygun görülmüş olup gereğinin ivedilikle yerine getirilerek tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim."'daki başkanlık görevinden istifa edenbir basın açıklaması yapmıştı. İstifası sonrasında basında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapan Orhan Gencebay "Öncelikle şahsımla ilgili son birkaç gündür pek çok asılsız ve maksatlı haberler yayınlandığı için genel sorunlara geçmeden önce, bu maksatlı haberlerle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. En başta'ın söylediği, yazdığı veya yazdırdığı haberler olmak üzere; son derece maksatlı, tamamen gerçek dışı, benim söylediklerimi, yazdıklarımı saptırtarak yorumlayan ve yorumlatan, beni yanlış tanıtma isteğiyle belki de planlı olan bu haberleri art niyetli ithamları, çabaları şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu fakat bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum" demişti.Posta yazarı Mesut Yar, türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl'ün yapımcılığını üstlendiği "Evlilik Okulu" adlı programın final yapacağını iddia etti. Mesut Yar," başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2018) yazısında şunları söyledi: