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İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate saldırdı

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı

27 Temmuz 2018, Cuma 14:05 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018, Cuma 14:58
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İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisi ve Filistinliler arasında yaşanan gerginlikte İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve ses bombaları ile saldırdı.

İsrail askerleri, Filistinli gençleri zorla Mescid-i Aksa’dan çıkarmaya çalıştı.


Olayda birçok Filistinlinin yaralandığı bildirildi. 

İHA

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