İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisi ve Filistinliler arasında yaşanan gerginlikte İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve ses bombaları ile saldırdı.

İsrail askerleri, Filistinli gençleri zorla Mescid-i Aksa’dan çıkarmaya çalıştı.





Olayda birçok Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İHA