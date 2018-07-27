İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate saldırdı
İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı
İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisi ve Filistinliler arasında yaşanan gerginlikte İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve ses bombaları ile saldırdı.
İsrail askerleri, Filistinli gençleri zorla Mescid-i Aksa’dan çıkarmaya çalıştı.
Olayda birçok Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
İHA