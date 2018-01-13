Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

SON DAKİKA

Meslek hastalığı 11 ayda 596 bin 516 kişiyi hastanelik etti

Ankara, Zonguldak ve İstanbul'daki meslek hastalıkları hastanelerinde geçen yılın ilk 11 ayında 6 bin 948'i yatarak, 589 bin 568'i ise ayakta olmak üzer  toplam 596 bin 516 kişi meslek hastalığı nedeniyle tedavi gördü

13 Ocak 2018, Cumartesi 11:54
Meslek hastalığı 11 ayda 596 bin 516 kişiyi hastanelik etti
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, meslek hastalıkları hastanelerinde tedavi gören hasta sayısını öğrenmek için Başbakanlık İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu.

Tanrıkulu'na Ankara, Zonguldak ve İstanbul meslek hastalıkları hastanelerinden gönderilen cevaba göre 2017 yılının ilk 11 ayında, 3 hastanede toplam 6 bin 948 kişi yatarak, 589 bin 568 kişi ayakta tedavi gördü.

Aynı dönemde hastane bazında ise Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hasta sayısı 2 bin 846, ayakta tedavi gören hasta sayısı 373 bin 806 olurken; Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hasta sayısı 3 bin 564, ayakta tedavi gören hasta sayısı ise 74 bin 459 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı'ndan bir 'ibuprofen' açıklaması daha

Sağlık Bakanlığı'ndan bir 'ibuprofen' açıklaması daha
Kapalı ortamlar vereme davetiye çıkarıyor (Veremin belirtileri nelerdir?)

Kapalı ortamlar vereme davetiye çıkarıyor (Veremin belirtileri nelerdir?)
Üst dişlerdeki enfeksiyon sinüzite yol açıyor... Bu belirtilere dikkat!

Üst dişlerdeki enfeksiyon sinüzite yol açıyor... Bu belirtilere dikkat!
Geçmeyen omuz ağrısı neyin işareti?

Geçmeyen omuz ağrısı neyin işareti?
Bisiklet sürmenin erkeklerin cinsel sağlığını olumsuz etkilemediği kanıtlandı

Bisiklet sürmenin erkeklerin cinsel sağlığını olumsuz etkilemediği kanıtlandı
Zika virüsü nedir? Zika virüsü insanlara nereden bulaşır?

Zika virüsü nedir? Zika virüsü insanlara nereden bulaşır?
21 yaşındaki vücut geliştirici gripten öldü

21 yaşındaki vücut geliştirici gripten öldü
Verem hala 10 öldürücü hastalıktan biri

Verem hala 10 öldürücü hastalıktan biri
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolları

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolları
Bakan açıkladı: Zika virüsü Türkiye'de görüldü

Bakan açıkladı: Zika virüsü Türkiye'de görüldü
İstanbul'a spor hastanesi kuruluyor

İstanbul'a spor hastanesi kuruluyor