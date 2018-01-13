Meslek hastalığı 11 ayda 596 bin 516 kişiyi hastanelik etti

Senim Tanay

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, meslek hastalıkları hastanelerinde tedavi gören hasta sayısını öğrenmek için Başbakanlık İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu.Tanrıkulu'na Ankara, Zonguldak ve İstanbulhastanelerinden gönderilen cevaba göre 2017 yılının ilk 11 ayında, 3 hastanede toplam 6 bin 948 kişi yatarak, 589 bin 568 kişi ayakta tedavi gördü.Aynı dönemde hastane bazında ise Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hasta sayısı 2 bin 846, ayakta tedavi gören hasta sayısı 373 bin 806 olurken; Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hasta sayısı 3 bin 564, ayakta tedavi gören hasta sayısı ise 74 bin 459 olarak kayıtlara geçti.