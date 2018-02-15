Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

22 ŞUBAT SON GÜN

Mine Bozkurt

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, Başkanlık tarafından personeline yönelik "2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı" (2018-DİB-MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak.Adaylar, 22 Şubat’a kadar ÖSYM’ye müracaat edebilecek. Adaylar, başvuru koşulları ve sınavla ilgili bilgileri "2018-DİB-MBSTS Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenebilecek.Başvuru kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.