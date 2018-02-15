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Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) başvuru süreci başladı

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, Başkanlık tarafından personeline yönelik "2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı" (2018-DİB-MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak.

22 ŞUBAT SON GÜN


Adaylar, 22 Şubat’a kadar ÖSYM’ye müracaat edebilecek. Adaylar, başvuru koşulları ve sınavla ilgili bilgileri "2018-DİB-MBSTS Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenebilecek.

Başvuru kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.


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