Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na başvurular 22 Şubat'a kadar yapılabilecek

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS) başvuru süreci başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki açıklamaya göre Başkanlık tarafından personeline yönelik "2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı" (2018-DİB-MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılacak. Adaylar, 22 Şubat'a kadar ÖSYM'ye müracaat edebilecek.

Adaylar, başvuru koşulları ve sınavla ilgili bilgileri 2018-DİB-MBSTS Başvuru Kılavuzu'ndan öğrenebilecek.

Başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden veya http://www.osym.gov.tr/TR,13659/2018-dib-mbsts-basvurulari-alinacak-14022018.html linkinden ulaşabilecek.


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