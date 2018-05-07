Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

DOLDUR BOŞALT SIRASINDA PATLADI

Erdinç Şahin

Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde korkunç bir olay meydana geldi.olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi.Ahmet T., araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı(26) göğsüne isabet etti., olay yerine gelen ambulanslakaldırıldı. Üzeyir Kocatürk'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T., ise polis tarafından gözaltına alındı.