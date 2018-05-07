Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

Üsküdar'da servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumu ağır...

07 Mayıs 2018, Pazartesi 11:03
Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı
Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde korkunç bir olay meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi.
 

DOLDUR BOŞALT SIRASINDA PATLADI




Ahmet T., araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Üzeyir Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T., ise polis tarafından gözaltına alındı. 


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