Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde korkunç bir olay meydana geldi. Gece Kartalları
olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi.
DOLDUR BOŞALT SIRASINDA PATLADI
Ahmet T., araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk
(26) göğsüne isabet etti. Üzeyir Kocatürk
, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T., ise polis tarafından gözaltına alındı.
Erdinç Şahin